INPS, approvato il bilancio consuntivo: nel 2020 disavanzo superiore ai 7 miliardi di euro

Giovedì 1 Luglio 2021, 15:45

(Teleborsa) - Il Consuntivo 2020 dell'INPS chiude con un disavanzo di 7.152 milioni di euro. Infatti, le entrate complessive sono state di 472 miliardi di euro a fronte di uscite pari a 479 miliardi di euro. La crisi economica e produttiva conseguente alla pandemia ha fatto registrare una riduzione del gettito contributivo di 11.061 milioni di euro. Le maggiori uscite per prestazioni di protezione sociale sono state 4.605 milioni di euro e l'incremento delle prestazioni pensionistiche è stato di 1.765 milioni di euro. L'intervento della fiscalità generale, per il sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei professionisti, ha pesato per 12.442 milioni di euro. Anche il Bilancio dell'Istituto ha contributivo significativamente al sostegno del reddito impegnando 18.429 milioni di euro a carico di propri bilanci (Gestione Prestazioni Temporanee e Fondi di solidarietà).

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, approvando in via definitiva il Bilancio 2020, ha sottolineato come sia necessario un intervento normativo per coprire il disavanzo dell'Istituto dovuto prevalentemente ad una erogazione straordinaria di risorse a sostegno del reddito per far fronte agli effetti della pandemia. Il taglio delle spese di funzionamento, è stato sottolineato in una nota, priva inoltre l'Istituto di 743 milioni di euro pari al 16,6% delle risorse spese per il funzionamento complessivo dell'INPS. Obiettivo non rinviabile, per migliorare l'equità nell'erogazione delle prestazioni e contenere i costi di funzionamento, è segnalato inoltre il miglioramento dell'efficacia e del contenimento dei 391 mila ricorsi contro l'istituto pervenuti nel 2020. Il contenzioso giurisdizionale, in particolare, ha pesato sul Bilancio 2020 dell'Istituto per 220 milioni di euro.