(Teleborsa) - Ilin Italia è stato2020 su base annua, secondo i dati dell'INPS. Il saldo era in progressiva flessione già nel corso della seconda metà del 2019 ed è crollato a marzo (-283.000) e ancor di più ad aprile (-623.000). La dinamica negativa è proseguita, seppur in progressivo rallentamento, raggiungendo il valore massimo a giugno (-813.000).A luglio si è invece avviata un'inversione di tendenza (–761.000) proseguita nei mesi successivi. Ciò ha determinato a ottobre un saldo annualizzato pari a -662.000 ad ottobre. L'INPS segnala che ad ottobre rimangono ancora positivi, pur continuando a ridursi, i saldi annualizzati dei rapporti di lavoro aLeattivate dai datori di lavoro privati nei primi dieci mesi del 2020 sono state 4.347.000, con una forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale contrazione, particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), si è progressivamente attenuata, in corrispondenza dell'allentamento delle misure restrittive nei mesi estivi scendendo sotto il 20% e permanendo sotto questo livello anche a ottobre (-18%).Lenel complesso sono state 4.657.000, in forte diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedenteQuesta diminuzione è stata particolarmente accentuata per i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato nel periodo marzo-ottobre (-30%) per effetto delper ragioni economiche introdotto dal DL Cura Italia.Il Covid-19 ha determinato anche la(CPO): ad aprile essa risultava pari al –78%, nei mesi successivi si è progressivamente attenuata fino al -19% di ottobre (15.600 lavoratori impegnati contro 19.200 a ottobre 2019). L'importo medio mensile lordo della remunerazione effettiva risulta a ottobre pari a 252 euro, in crescita rispetto all'anno precedente.