Inps, accolto oltre l'80% delle domande Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

(Teleborsa) - Oltre l'80% delle domande per l'Incentivo Occupazione Sviluppo Sud è stato accolto. Lo rende noto l'Inps in una nota in cui specifica che al 31 luglio sono pervenute 46.760 domande per gli sgravi fiscali, di cui 38.377 (82,07%) è stato accettato.



L'istituto specifica che al 31 luglio è stata completata la definizione del 96,85% delle domande pervenute: 1.474 (il 3,15%) quelle ancora in corso di definizione.



L'Inps ricorda inoltre che dopo l'accoglimento della domanda, il datore di lavoro ovvero l'intermediario previdenziale incaricato, ha 10 giorni di calendario per comunicare attraverso la procedura telematica l'avvenuta assunzione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del beneficio.



Le domande che perverranno dopo il 31 luglio saranno gestite seguendo gli ordinari criteri di elaborazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA