L'Inps festeggia 125 anni, Tridico: ​«La sua storia coincide con la storia dello Stato sociale in Italia»

L'Inps festeggia 125 anni. Dalla fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, nel 1898, all'ente di welfare più grande d'Europa che è oggi, «la sua storia coincide con la storia dello Stato sociale in Italia». È una storia che conferma l'indissolubilità di welfare e lavoro, e che scandisce l'espansione delle scelte di solidarietà. Il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pasquale Tridico, ha aperto così le celebrazioni per l'anniversario. Alla cerimonia a palazzo Wedekind ha partecipato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

IL DISCORSO INTEGRALE

«La storia dell’INPS coincide con la storia dello Stato sociale in Italia. È una storia che ha accompagnato le più importanti trasformazioni del mondo del lavoro, del fare impresa e delle famiglie. È una storia che conferma l’indissolubile legame tra welfare e lavoro. E che scandisce l’espansione delle scelte di solidarietà del Paese.

In piena rivoluzione industriale nasce anche in Italia, nel 1898, la previdenza sociale, con l’istituzione di una assicurazione privata obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e con la fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, secondo il principio di una «previdenza libera sussidiata e facoltativa». Nel 1919, l’assicurazione diventa obbligatoria per i dipendenti dell’industria e gli agricoltori e vi si aggiunge una assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Così come qualche anno prima, nel 1910, si era avuta l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria della maternità.

Nel 1943 si compie un riordino delle varie casse e viene definita la configurazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ed è nel 1945, alla vigilia della nascita della Costituente e del suffragio universale maschile e femminile, che viene creato il primo fondo a ripartizione, primo vero strumento di solidarietà universalistica intergenerazionale.

Nasce così il moderno Stato Sociale italiano che avrebbe accompagnato i cittadini in quei successivi trent’anni di straordinario sviluppo industriale del Paese, trent’anni caratterizzati dall’aumento demografico e da una forte espansione economica. L’Italia decise di abbracciare un’idea di stato sociale che permettesse a tutti migliori condizioni di vita, costruendo progressivamente una sanità pubblica, un reddito assicurato per malati e indigenti, istruzione pubblica gratuita, servizi per l’impiego e servizi abitativi.

La missione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si inserisce in questo solco valoriale, scandito chiaramente negli articoli 1, 3, 4 e 38 della Costituzione, che mira a principi di welfare universalistico e alla promozione del “lavoro buono”, capace di garantire le giuste tutele e lo sviluppo umano».