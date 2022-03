"Innovazione nei servizi bancari", a BNL BNP Paribas premio Abi nelle categorie Data Driven Banking ed Ecosistemi

(Teleborsa) - Oggi a Milano al Forum ABI Lab, sono stati assegnati i XII premi ABI per "l'innovazione nei servizi bancari", riconoscimenti che si inseriscono nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione ("Premio dei Premi"), promosso dal Governo italiano. In evidenza le banche che si sono distinte per l'azione innovativa, le competenze creative, la capacità continua di risoluzione dei problemi, l'interazione e il coinvolgimento evoluto degli utenti per ottimizzare sistemi, processi, operazioni e rispondere alla crescente velocità e complessità dei mercati. Particolare attenzione è stata dedicata ai progetti orientati alla trasformazione digitale e all'introduzione di nuovi servizi finanziari anche in ottica fintech oltre a quelli legati alla sostenibilità.

Il Comitato Tecnico Scientifico di esperti e la Giuria di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico ha premiato BNL BNP Paribas assegnando il Premio Innovazione per il Data Driven Banking a "Salvaguardia" e il Premio Innovazione per gli Ecosistemi a "BNL Abito". "Salvaguardia" – spiega BNL BNP Paribas in una nota – nasce per sostenere i clienti beneficiari di moratorie nel periodo di emergenza pandemica, che allo scadere delle misure di sostegno avrebbero potuto avere difficoltà nel riprendere il regolare ammortamento del finanziamento. Il progetto si basa su due elementi-chiave: l'individuazione, in anticipo rispetto alla scadenza della moratoria, di clienti in potenziale difficoltà – anche attraverso tecniche innovative di Data Science/ Machine Learning – e il contatto da parte di un Team Specialistico per verificare l'effettiva situazione e fornire le soluzioni di supporto quando richiesto. "BNL Abito" è un "ecosistema-casa" che racchiude soluzioni "su misura" per esigenze bancarie ed extra-bancarie, attraverso non solo le sinergie con le società specializzate del Gruppo BNP Paribas, ma anche sviluppando partnership con player in settori diversi, nella logica dell'open banking. La piattaforma è un ambiente in evoluzione all'interno del quale il cliente sperimenta un nuovo percorso di interazione e fruizione del mondo "home".

"Questi riconoscimenti – si legge nella nota – confermano l'impegno di BNL e del Gruppo BNP Paribas per l'innovazione, come fattore abilitante per un'offerta di soluzioni e servizi moderni, in linea con le esigenze sempre in evoluzione dei clienti, e come strumento distintivo in un mercato competitivo e in continua trasformazione".