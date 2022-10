Innovazione, MiSE: al via domande nuove case delle tecnologie emergenti

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 13:30







(Teleborsa) - Sono aperti fino al 18 novembre i termini per presentare i progetti di nuove case delle tecnologie emergenti da realizzare sul territorio nazionale, dopo quelle già avviate nelle città di Torino, Roma, Bari, Prato e L'Aquila.



Per il rifinanziamento della misura il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha stanziato 80 milioni di euro destinati ai comuni coperti dalla rete banda ultralarga che, insieme a università, centri di ricerca e imprese, puntano a sviluppare programmi di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico verso startup e Pmi, basati sull'utilizzo della blockchain, intelligenza artificiale, internet of things, crypto asset, il 6G e le tecnologie quantistiche.