Innovazione filiera agroalimentare, OfficinaMPS: premio a startup Edo Radici Felici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E'lache si aggiudica ilper l'iniziativa dedicatalanciata dalaboratorio permanente e community di, realizzato in collaborazione condedicato alleLa proposta vincente è stata scelta trapresentati ad una giuria di esperti composta da manager della Banca.è una startup che vede fra i suoi fondatoriprovenienti da diversi ambiti, dalla ricerca scientifica. Edo promuove, progetta e realizza impianti per laortofrutticole con modalità aeroponica, quindi lasciando crescere la radice libera, fuori suolo, senza substrato, in ambiente protetto e controllato. Un'idea che permette all'imprenditore agricolo di innovare completamente la modalità di produzione incrementando l'efficienza, limitando l'uso delle risorse non rinnovabili, degli scarti, riducendo l'uso di fertilizzanti e di trattamenti fitosanitari. Questa tecnologia permette di aggiungere micronutrienti negli alimenti vegetali, di risparmiare l'80% di acqua rispetto alle colture normali e premette quindi di offrire un prodotto finito che assicura- si legge nella nota - "riceverà un contributo monetario die porterà all'interno del Gruppo Mps competenze e idee innovative contribuendo a creare un network con le aziende agroalimentari del territorio".- In linea con il percorso intrapreso dalla, nell'ambito dell'iniziativa è stato assegnato unche riceverà un contributo der il progetto innovativo caratterizzato da maggior approccio sostenibile, in grado di generare valore nel tempo per il territorio di riferimento, gli stakeholder e per la collettività.La startup, fondata da un gruppo di giovani ricercatori, ha ideato unadi precisione attraverso una serie di strumenti innovativi e servizi software basati. Tessa utilizza sensori wireless alimentati a batterie per la raccolta di dati dal campo, le informazioni raccolte implementano dei modelli basati su algoritmi predittivi che aiutano a determinare l'evoluzione futura delle condizioni delle colture permettendo un controllo della produzione in un'ottica di miglioramento continuo. Si tratta di un progetto che può aiutare gliel lavoro quotidiano per migliorare la resa e la qualità dei prodotti riducendo gli sprechi e preservando le risorse naturali.Tante leindividuate con un altissimo potenziale per il tessuto più tradizionale dell'economia italiana in grado di offrire un contributo pratico alla crescita e alla diffusione di una cultura dell'innovazione e della sostenibilità in ambito agricolo. Per questo motivo ancheLa promozione di progetti come quelli avveniristici di Edo e Tessa, conclude la nota, "rispondono allo spirito con cui OfficinaMps è nata e si è evoluta, si tratta di idee che possono ridisegnare il ruolo della Banca come soggetto sempre più trasversale e attento alle esigenze reali delle persone e delle aziende, che contribuisce a ripensare i