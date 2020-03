Innovazione, ENEA: robotica per contrastare abbandono scolastico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Elementi di robotica applicata inseriti nelle attività di laboratorio delle scuole per facilitare l'apprendimento di materie scientifiche e dell'inglese e contrastare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastici. Questi gli obiettivi delcoordinato dallainsieme allper realizzare inuna rete di laboratori di robotica educativa rivolta prevalentemente aper disabilità specifiche di apprendimento, disturbi cognitivi/relazionali, deficit di attenzione e concentrazione, basso livello socio-economico.Finanziato dall'il progetto – spiega Enea in una nota – prevede la realizzazione diin altrettanti quartieri di, "dove le scuole risentono molto dell'abbandono e della dispersione, anche a causa di alti tassi di disoccupazione, lavoro minorile e microcriminalità spesso legata a traffico e uso di sostanze stupefacenti". Enea, all'interno del progetto, si occuperà sia della creazione dei laboratori che della formazione del personale docente.Tra i target didattico formativi – fa sapere Enea – "vi è lo, ladell'e dellama anche la". Nel dettaglio, all'interno dei laboratori verranno proposte, coinvolgendo attivamente e in modo nuovo i ragazzi, che potranno anche cimentarsi nello sviluppo di nuove applicazioni.