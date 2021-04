26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto un accordo strategico con i soci di The Doers che prevede la cessione totalitaria delle quote da loro detenute in favore di Digital Magics che riconoscerà, a titolo di corrispettivo, azioni Digital Magics di nuova emissione. The Doers è uno studio di consulenza che supporta aziende italiane ed internazionali nel trasformare l'innovazione in un processo strutturato di crescita.

L'accordo prevede la proposta all'assemblea degli azionisti di Digital Magics di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da eseguirsi - in via riservata - mediante la sottoscrizione per massimo 1 milione di euro con il conferimento in natura del 100% del capitale sociale di The Doers. The Doers, che chiude l'esercizio sociale al 30 giugno, ha conseguito, nell'esercizio 2020, ricavi per 661 mila euro, con EBITDA di 21,5 mila euro, utile netto di 8,6 mila euro e attivo patrimoniale pari a 379 mila euro. L'accordo è stato sottoscritto da tutti i soci di The Doers, ovvero Irene Cassarino, Cosimo Panetta ed Enrico Cattaneo.

"Grazie all'accordo, The Doers (fondata a Torino nel 2012) e Digital Magics creano la più ampia piattaforma di servizi legati all'innovazione in Italia - si legge in una nota - dal sostegno alla fondazione e alla crescita di nuovi business (con servizi di incubazione ed accelerazione di startup), fino all'empowering di grandi organizzazioni nello sviluppo di nuovi mercati (con servizi di corporate innovation & intrapreneurship), e viceversa".

"Fare sistema per crescere è centrale nello sviluppo di Digital Magics e del mondo dell'innovazione nel nostro Paese. In quest'ottica l'accordo con The Doers ed i suoi soci, Irene, Cosimo ed Enrico rappresenta un'importante scelta strategica - ha sottolineato Marco Gay, AD di Digital Magics - volta a sviluppare nuovi modelli di business e di conseguenza nuove linee di ricavo per Digital Magics. Affiancare le aziende con una proposta ancora più completa porta il nostro gruppo ad essere più forte e protagonista dell'industria del digitale e dell'innovazione italiana".