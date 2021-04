20 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







(Teleborsa) - Premiare tecnologie in grado di apportare un beneficio in termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili ai 17 Obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Questo l'obiettivo di Innovation Village Award 2021, il premio annuale che, nell'ambito del network Innovation Village, intende valorizzare le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nel territorio italiano.

Al premio possono partecipare gratuitamente innovatori, professionisti, maker, ricercatori, associazioni e fondazioni, startup e spinoff, pmi e imprese sociali, compilando il form sul sito ufficiale della manifestazione. I progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti: i migliori per ciascuna delle 7 aree tematiche previste accederanno alla finale del 7 ottobre 2021, al termine della quale saranno decretati i vincitori.

La call per partecipare – annuncia Innovation Village una nota – è già aperta, si chiuderà il 30 giugno e sarà presentata il 6 maggio (ore 9:30) nell'ambito della prima tappa di IV 2021. Si prevedono, inoltre, il 6 e 7 maggio, momenti di approfondimento sulle singole sfide lanciate dai vari partner.

Giunto alla terza edizione, IV Award è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; e si avvale della collaborazione delle sette università campane: Federico II, L'Orientale, Parthenope, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio.

Ogni partecipante può presentare un solo progetto. In palio, 55 mila euro complessivi tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, messi a disposizione dai partner e così suddivisi: Primo classificato IV Award 2021, 5mila euro in denaro; Premi Federica Web Learning per la Digital Education: 6 premi in denaro per un valore totale di 19mila euro per l'Innovazione Didattica nel campo delle Learning Technologies e dei Learning Analytics; Premio Fondazione Mario Diana sull'economia circolare: 5mila euro in denaro più un percorso di empowerment di 12 mesi, con possibilità di usufruire delle infrastrutture dei Partner Corporate (Fondazione Mario Diana, Erreplast, Sri, E-Circular, Esco Campania) ubicate nell'area industriale di Aversa Nord e di ricevere mentoring e supporto nello sviluppo del progetto; Premi Invitalia economia sociale: due premi da 5mila euro ciascuno in servizi di accompagnamento, di accrescimento delle competenze e sviluppo del progetto imprenditoriale con esperti messi a disposizione da Invitalia; Premio Materias: 3mila euro in denaro e un programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia;

Premio Opus Automazione: 3mila euro in denaro; Premio Stress S.c.a.r.l.: 3mila euro in denaro più un programma di accelerazione con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia; Premio Ceinge-Biotecnologie: 3mila euro in servizi e facilities del Ceinge; Premio TecUp: 3mila euro in servizi di consulenza e accompagnamento per verificare il progetto, le opportunità di sviluppo e i fabbisogni innovativi con esperti tecnologici e lo staff della TecUp. Previste anche alcune menzioni speciali.

Per migliori progetti partecipanti al contest si prevede: l'inserimento dei progetti all'interno di un video "Innovation Village Award – Innovazione e Sostenibilità" da proiettare durante la finale che si terrà il 7 ottobre; la pubblicazione del videoracconto dei progetti all'interno del sito internet e delle pagine social evento; l'inserimento all'interno di un catalogo delle innovazioni pubblicato sul sito evento.