Innovatec, sottoscritti contratti riqualificazione energetica progetto House Verde

(Teleborsa) - Innovatec annuncia che la controllata Innovatec Power, nell'ambito del Progetto HOUSE VERDE, ha sottoscritto 45 contratti per la riqualificazione energetica, sfruttando l'incentivo dell'ecobonus al 110% per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.



Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l'affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica sugli immobili contrattualizzati da definirsi all'interno dei diversi progetti definitivi di intervento completi di relazione sul contenimento energetico, ape preventivo e computo metrico, che saranno allegati ai contratti definitivi di appalto.



Innovatec stima l'ultimazione dei lavoro entro il primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dello stesso esercizio.



