Innovatec, ricavi per 74 milioni di euro in primo trimestre 2022

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi pari a 74,1 milioni di euro, EBITDA a 11,7 milioni di euro ed EBIT a 6,5 milioni di euro, con aumento della redditività operativa lorda e netta rispettivamente al 16% e 9% sui ricavi complessivi. L'organico è aumentato da 260 unità di fine dicembre 2021 a 298 unità al 31 marzo 2022.

"I risultati del primo trimestre 2022 confermano la validità delle iniziative poste a base del nostro piano di sviluppo 2022-2024 - ha commentato il presidente Elio Cosimo Catania - La mirata politica di acquisizione ha dato ulteriore impulso alla crescita, consentendo ad Innovatec di essere al centro della transizione energetica con dimensioni sempre più rilevanti e un'offerta sempre più integrata.

"Questi risultati, in linea con le attese, ci consentono di guardare con fiducia al 2022 nonostante il clima generale di incertezza sul fronte degli investimenti - ha aggiunto - Pesa oggi sul comparto del super ecobonus l'incertezza legata all'indeterminatezza del contesto regolatorio e l'incapacità del sistema bancario di assorbire ulteriori crediti fiscali".

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2022 risulta negativa a -26,3 milioni di euro, in aumento rispetto a -10 milioni di euro del 31 dicembre 2021. La redditività generata nel periodo e l'aumento di capitale dedicato ad investitori istituzionali avvenuto a gennaio 2022 sono stati impiegati per investimenti produttivi (4,2 milioni) e acquisizioni strategiche (14,5 milioni), mentre nel periodo si è assistito ad un aumento del capitale circolante netto di circa 13 milioni derivante principalmente dal clima di incertezza registrato da parte delle banche nel trimestre in riferimento alla cessione dei crediti d'imposta ecobonus 110% con conseguente allungamento nelle tempistiche di liquidazione dei crediti.