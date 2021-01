© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel settore dell', attraverso la controllata Innovatec Power ha siglato unaper laderivanti dallo sconto in fattura previsto per l', con un plafond iniziale di 11 milioni di euro.La partnership consente a Innovatec di monetizzare il credito fiscale generato dagli interventi di riqualificazione energetica in corso, rendendo finanziariamente sostenibile il circolo virtuoso avviato col progetto House Verde. L'accordoa favore della controllata Innovatec Power, in funzione dei primi SAL emessi sui contratti sottoscritti."Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa partnership con Banca Popolare di Sondrio - ha dettodi Innovatec - Tale accordo rappresenta certamente, e in questo periodo storico più che mai, un tassello strategico per Innovatec e per lo sviluppo del Progetto House Verde sul quale la società ha deciso di investire sensibilmente e i cui risultati conseguiti ad oggi sono molto incoraggianti".