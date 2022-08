Innovatec lancia nuova business unit dedicata a fotovoltaico

Giovedì 4 Agosto 2022, 16:00







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec ha approvato l'avvio di un programma di importanza strategica riguardante una nuova business unit dedicata al Fotovoltaico – B2B.



La nuova divisione avrà l'obiettivo di sviluppare un importante volume di fatturato, che al 2024 si stima in 100 milioni di euro, principalmente attraverso la realizzazione di impianti di taglia media dedicati al mondo industriale ed agricolo, oltre che alla realizzazione di interventi integrati di decarbonizzazione nel settore B2B e allo sviluppo d autorizzazioni di impianti di grande taglia a terra.



Riguardo gli impianti a terra, la business unit avrà inoltre il duplice scopo, di valorizzazione post costruzione - con cessione degli impianti a terzi in logica turn key - e di produzione di energie rinnovabili da distribuire a imprese, famiglie e comunità energetiche attraverso l'investimento in Frisbi.