Innovatec incrementa partecipazioni in COBAT e SEA

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha incrementato le proprie partecipazioni in COBAT (in cui aveva acquisito il controllo a dicembre 2021) e SEA (in cui è entrata nel capitale a gennaio 2022), in una transazione che inserisce nel contesto di una più ampia ed articolata operazione di aggregazione e sviluppo di Innovatec, "favorendo una semplificazione nella gestione operativa e generando un immediato incremento di valore del gruppo", spiega una nota.

Innovatec ha acquistato un ulteriore 19,51% del capitale sociale di COBAT, società attiva nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie. L'acquisizione di 69.362 azioni è avvenuta ad un corrispettivo complessivo di 2,3 milioni di euro pagato con la liquidità in cassa e si aggiunge all'acquisto già operato in data 1 dicembre 2021 del 56,45% di COBAT (200.638 azioni) per un controvalore di 9,5 milioni di euro.

Inoltre, Haiki + S.r.l., società del gruppo dedicata al business dell'ambiente e dell'economia circolare ha acquistato un'ulteriore quota del 24,996% del capitale sociale di S.E.A. S.p.A. "Servizi Ecologici Ambientali" (SEA), società attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE. L'acquisizione di 62.490 azioni è avvenuta ad un corrispettivo di 875 mila euro (da pagarsi in cinque rate annuali del valore di 175 mila euro ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2022) e completa l'operazione già finalizzata in data 21 gennaio 2022 di acquisto del 65% di SEA (162.500 azioni) per un controvalore di 2,75 milioni di euro.