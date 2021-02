© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata sull'AIM Italia e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha sottoscritto un contratto diconper 2.890.000 euro, finalizzato a sostenere il progetto di sviluppo del gruppo.Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in, inclusivo di un preammortamento di 3 mesi, ad un tasso variabile in linea con gli standard di mercato. Il finanziamento è assistito dallaconcessa dal Fondo Centrale di Garanzia pari aldell'importo."Siamo soddisfatti di aver definito questa operazione con Banca Progetto della quale abbiamo apprezzato fin da subito la professionalità, la vicinanza alle imprese e la celerità decisionale - ha dichiaratodi Innovatec - Speriamo che tale finanziamento sia l'inizio per una partnership consolidata nel tempo".