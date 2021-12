Innovatec emette bond con scadenza 2026

(Teleborsa) - Innovatec ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario (MiniBond) da 10 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di SACE, lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19, per il 90% del controvalore, con l'obiettivo di supportare il proprio sviluppo impiantistico nel campo della circular economy.

L'emissione del MiniBond - si legge in una nota della società - consente in particolare a Innovatec di intervenire a supporto della controllata Green Up per il finanziamento degli investimenti e del capitale circolante connessi alle attività di trattamento, riciclo e fine vita di rifiuti industriali non pericolosi.

In dettaglio, il MiniBond, la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 10 dicembre 2021, ha scadenza il 30 settembre 2026, tasso d'interessi annuo 6% e un rimborso amortizing con 18 mesi di preammortamento. Le Obbligazioni sono state emesse alla pari, con un taglio unitario di Euro 100.000,00. Inoltre, il MiniBond, in linea con la prassi riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, è soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo rispetto a patrimonio netto ed Ebitda.

L'operazione, strutturata dall'advisor finanziario IR TOP Consulting, ha visto il coinvolgimento di investitori di primario standing quali ZENIT SGR S.p.A. che ha sottoscritto Euro 5 milioni tramite il Fondo di investimento alternativo riservato di tipo chiuso denominato "Progetto MiniBond Italia", Finlombarda S.p.A. – società finanziaria di Regione Lombardia - (Euro 4 milioni), Seac Fin S.p.A. (Euro 500 mila) e Banca Finnat (Euro 500 mila), quest'ultima quale gestore dei due Fondi della Sicav New Millennium "Large Europe Corporate" e "PIR Bilanciato sistema Italia". EnVent Capital Markets Limited ha svolto il ruolo di Arranger dell'operazione.