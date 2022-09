Innovatec, crescita a doppia cifra dei ricavi semestrali

Venerdì 30 Settembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - Innovatec ha chiuso il primo semestre 2022 con ricavi pari a Euro 163 milioni, in aumento del 55% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In crescita anche l'EBITDA a Euro 22,4 milioni (+47%) e l'EBIT che si attesta a circa Euro 14,1 milioni (+173%).



Il Risultato ante imposte è pari a Euro 13,5 milioni (5,1 milioni nel primo semestre 2021) mentre l'Utile Netto si attesta a Euro 8,5 milioni - in aumento sia rispetto al dato del primo semestre 2021 proforma di Euro 3,1 milioni, sia rispetto al dato effettivo semestrale 2021 di Euro 2,4 milioni - e "riflette l'aumento della redditività operativa del Gruppo dopo l'iscrizione di imposte di periodo pari ad Euro 4,3 milioni le quali si incrementano a seguito dei migliori risultati operativi registrati nel periodo. Le interessenze di terzi risultano pari a Euro 0,7 milioni".



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2022 risulta negativa a Euro -29,5 milioni, in aumento rispetto a Euro -10 milioni del 31 dicembre 202i.