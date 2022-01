Innovatec, completata procedura di accelerated bookbuilding

Venerdì 21 Gennaio 2022, 09:15







(Teleborsa) - Innovatec comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 2.368.000 azioni ordinarie della società, pari a circa il 2,48% del capitale sociale della stessa (post aumento), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato in data 20 gennaio 2022 dal CdA, in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 febbraio 2021, realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati.



Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 1,755 per azione per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 4.155.840,00 (comprensivo di sovrapprezzo).