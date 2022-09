Innovatec, closing dell'investimento nella startup Frisbi

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha comunicato che è avvenuto il, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste nell'accordo preliminare per la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato con sopraprezzo di 1 milione di euro suddiviso in due tranche da euro 0,5 milioni ciascuna e la sottoscrizione dei patti parasociali. L'operazione era stata annunciata lo scorso 3 agosto.In particolare, in data odierna è stato sottoscritto e versato la(pari al 15% del capitale sociale di Frisbi post money) da parte di Genkinn, società controllata da Innovatec e nuova subholding della business unit Efficienza Energetica e Rinnovabili. Il versamento della(pari ad un ulteriore 15% del capitale sociale di Frisbi post money) avverrà entro 6 mesi dal versamento della 1° tranche.- spiega una nota - verrannorinforzare il team, affermare il posizionamento e l'immagine sul mercato, implementare i canali commerciali, le partnership e gli strumenti di vendita e comunicazione con l'utenza, garantire le coperture finanziarie per l'acquisto di energia, nonché le attività di acquisizione e gestione dei clienti.