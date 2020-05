Innovatec annuncia apertura periodo esercizio anticipato Warrant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia, annunciaa partire da lunedì maggio 2020.I portatori dei Warrant potranno richiederne(periodo di esercizio anticipato), con diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Innovatec di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul Mercato AIM Italia alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant (azioni di compendio).Ai detentori dei Warrant sarà riconosciuta 1 azione di compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio. Il prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad 0,055 euro per ciascuna azione di compendio sottoscritta.Qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le azioni di compendio entro il termine finale del periodo di esercizio anticipato, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi periodi di esercizio (1 luglio 2020-21 luglio 2020, 4 gennaio 2021-25 gennaio 2021, 20 luglio 2021-13 agosto 2021)