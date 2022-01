Innovatec, ampliato numero massimo consiglieri da 7 a 11

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di Innovatec, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato l'ampliamento del numero massimo dei consiglieri da sette a undici componenti al fine di poter dotare la società del contributo di soggetti di grande professionalità e con approfondite conoscenze nei settori nei quali opera il Gruppo.

Su proposta dell'azionista Sostenya Group, l'Assemblea ha deliberato la determinazione del numero di amministratori in carica da sette a otto membri al fine di promuovere un Consiglio di Amministrazione il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi. È stata quindi nominata Camilla Colucci in qualità di esperta nel campo della circular economy e fondatrice e Consigliere Delegato della società benefit Circularity attiva nell'offerta di servizi innovativi alle imprese per l'ottimizzazione del consumo di risorse e la riduzione degli scarti nei sistemi produttivi.