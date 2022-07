Innovatec acquista il 30% di ESI per avviare business unit fotovoltaico

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha siglato un accordo per acquisire il 29,58% del capitale sociale di ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator. A vendere, per un corrispettivo complessivo di 6.500.000 euro, è stato Integra S.r.l., socio di maggioranza di ESI con il 55,80% del capitale sociale. L'operazione è funzionale all'avvio della nuova business unit dedicata al fotovoltaico di Innovatec, che si servirà dell'esperienza di ESI per realizzare e mettere a terra le future iniziative nel fotovoltaico, assicurando qualità, rapidità e certezza di esecuzione ai clienti.

L'operazione prevede la cessione da parte di Integra a Innovatec di 2.066.745 azioni ordinare ESI pari al 29,58% del capitale sociale, ad un prezzo per azione di 3,145 euro, di cui: 1.455.369 azioni ordinarie ESI a fronte del corrispettivo in contanti pari a 4.500.000 euro; 611.376 azioni ordinarie ESI, in cambio di 1.000.000 azioni di nuova emissione Innovatec, per un controvalore complessivo pari a 2.000.000 euro, sostanzialmente in linea con la media ponderata giornaliera dell'azione Innovatec negli ultimi sei mesi (2,01 euro).

L'accordo è finalizzato allo sviluppo di una partnership industriale tra ESI e Innovatec, volta ad ampliare significativamente il portafoglio ordini di ESI. Il contratto di compravendita non contiene previsioni in materia di governance di ESI e/o di Innovatec né Innovatec e Integra hanno sottoscritto patti parasociali relativi ad ESI e/o a Innovatec.

"Grazie all'accordo sottoscritto con Innovatec, che ha riconosciuto in ESI un partner industriale solido e strategico, saremo in grado di incrementare la produzione e la fornitura di energia alternativa al servizio del nostro nuovo partner - ha commentato Stefano Plocco, amministratore delegato di ESI - Inoltre, la partecipazione diretta di Innovatec nel capitale di ESI consentirà di mantenere un forte coinvolgimento nei progetti imprenditoriali della nostra società".