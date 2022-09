Innotrans, Mermec spinge l'acceleratore sull'internazionalizzazione

(Teleborsa) -, la società ferroviaria del Gruppo Angel guidato dall'imprenditore Vito Pertosa,, la più grande fiera al mondo del trasporto ferroviario.L'azienda è sempre piùattraverso i suoi: segnalamento, treni di misura e sistemi diagnostici, asset inventory management, telecomunicazioni, elettrificazione e servizi d'ingegneria (attraverso la nuova società MERMEC Engineering). Fra i servizi più innovativi annovera l'acquisizione e trattamento immagini con tecniche avanzate di intelligenza artificiale, analisi di compatibilità elettromagnetica e progettazione di sensoristica custom, tanto da essere considerata leader indiscussa nel mondo.Alla fiera di Berlino, MERMEC hacon le. Tanti gli incontri istituzionali va segnalato anche quello col, e il Direttore Generale di. Oltre 120 gli appuntamenti business con top client e stakeholder."Sono orgoglioso di essere qui, ancora una volta, per testimoniare la nostra eccellenza completamente Made in Italy, che è in grado di supportare ogni singolo aspetto dell'infrastruttura ferrovia e rotabile, grazie alla sua forte caratterizzazione tecnologica", afferma il, aggiungendo "felice di aver incontrato il CEO dell'azienda belga, Benoit Gilson, e di averlo ringraziato per l'impegno profuso dalle sue ferrovie nella preservazione dell'ambiente riducendo fortemente la CO2. Hanno comprato la Tesla dei treni bitensione e a batteria. I tre treni saranno consegnati tra due anni".