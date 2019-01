Inizio anno sotto il segno del risparmio, saldi al via: Basilicata e Sicilia aprono le danze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unda milioni diche provano ad aggirare la crisi non rinunciando all'acquisto, ricorrendo rigorosamente però al. Inizio d'anno dunque sotto il segno degli sconti. Tra oggiprenderanno ilprimo grande appuntamento commerciale dell'anno.- Le prime regioni ad aprire le danze, cui seguirà laIn tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione partiranno appuntoPiuttosto elevata l'adesione dia partecipare alle prossime vendite di fine stagione saranno circaattività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di. Interesse altissimo tra i: circaha già deciso che approfitterà dell'occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente,Lo dice l'indagine sui saldi invernali condotta da Confesercenti in collaborazione con Swg su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori.con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale, spiega Roberto Manzoni, presidente di Fismo Confesercenti. Conoscere i prodotti ed essere conosciuti dal commerciante, con cui si costruisce un rapporto di fiducia,