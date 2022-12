Infrastrutture, ZES: porti e Ferrovie nuovi poli di sviluppo

(Teleborsa) -: è questo il titolo delorganizzato dallasul tema dellecome volano dello sviluppo nele, in particolare,Ne dà notiziail portale informativo delspiegando che per ilhanno partecipatodiAll'incontro è intervenuto, tra gli altri, anche il Viceministro delle Infrastrutture e Trasportidal decretoper, lesono aree geograficamente delimitate con incentivi specifici per leche prendonodie disponibilità di–ha sottolineatoledel mondo economico e la Puglia, tra le regioni del Sud con i suoi dati di export e produzione, è un'ulteriore area di sperimentazione. Come Gruppo Fs stiamo lavorando per azioni di sistema che uniscano le esigenze dei territoricome a una opportunità interessante per il nostro lavoro – ha detto– ognideve integrarsi dando occasioni di sviluppo al tessuto territoriale, grazie a intese con