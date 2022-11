Infrastrutture, Salvini: due provvedimenti entro la fine della settimana per non perdere 10 miliardi

(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dichiarato che servono due provvedimenti legislativi per recuperareche altrimenti verrebbero persi. "Al ministero ci sono tanti progetti. Spesso e volentieri non mancano i soldi: li perdi, non li spendi. Ora devo trovare il modo di portare due provvedimenti legislativi per 10 miliardi entro la fine di questa settimana altrimenti li perdiamo", ha dichiarato a margine dellaal prolungamento della tangenziale Rho-Monza aSalvini ha spiegato che alcuni interventi riguarderannoaffermando che nelle due aziende "c'è qualcosa che non funziona". "Ci sono 23 progetti Anas fermi sulla carta, c'è qualcosa che non funziona in Anas. C'è un piano di interventi finanziati da Rfi fermo, c'è qualcosa che non funziona in Rfi. Ci sono i soldi ma non i progetti", ha dichiarato il ministro."Questi 10 miliardi costi quel che costi li vogliamo mettere a terra, la priorità è il lavoro", ha aggiunto, "l'Italia ha bisogno di correre in". "Sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del Governo, che credo abbia dato i segnali giusti e intrapreso la strada giusta", ha concluso il ministro.