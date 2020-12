© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ammontano a oltrele risorse di competenza per la realizzazione di tutte le opere pubbliche in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle stazioni appaltanti nazionali, per ilLo comunica il MIT precisando che "si tratta di unagrazie a risorse stanziate negli anni precedenti, durante il 2020 e nella legge di bilancio 2021, e ovviamente in corso di stanziamento sul piano del. Al netto delle ulterioriche saranno rese disponibili nei prossimi mesi dal fondo Sviluppo e coesione e dai fondi ordinari della programmazione europea".Sarannograzie agli interventi dell'Unione Europea, alle quali si aggiungono risorse ulteriori per tecnologie e mezzi di trasporto (autobus, treni e navi). Inoltre, una quota parte sarà finanziata con i mutui più vantaggiosi all'interno del Piano Recovery che determinerà un beneficio immediato per lama garantirà comunque il rifinanziamento dalIl fatto che le opere pubbliche oltre a contribuire alpossano migliorare anche la situazione generale del bilancio - si legge - "conferma la bontà delle scelte che il governo si appresta a definire".Altro dato particolarmentein un momento di crisi economica, è ilinfatti se la dotazione finanziaria complessiva è pari a 35 miliardi, i cronoprogramma attuativi che le stazioni appaltanti realizzeranno nei prossimi tre anni per le opere previste in Italia veloce, a carico della finanza statale, ammontano a oltre 27 miliardi. Si tratta della cifra che nella programmazione delle stazioni appaltanti diventerà stato di avanzamento lavori, con effetti diretti sul sistema economico.Le principali opere avviate con ile che consentiranno la realizzazione entro il 2026 di lotti funzionali efficaci per la mobilità - conclude la nota - "saranno completati