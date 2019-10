Infrastrutture, Ministro De Micheli firma sblocco Passante Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A distanza di vent'anni arriva l'atteso, sbloccato dal Ministro dei Trasporti, con lache consentirà il passaggio alla fase progettuale ed esecutiva dell'opera., che consentirà di passare alla fase più strettamente operativa delladell'infrastruttura. L'obiettivo èUna infrastruttura chiave, che consentirà di, salutata con grande soddisfazione dal Governatore dell'Emilia Romagna, che parla diEntusiasta anche il, che aggiunge: "Per noi adesso la partita continua con l'obiettivo di decidere, nella sede della Conferenza dei servizi, come utilizzare al meglio le economie derivanti dal progetto cosiddetto 'A evoluta' in ulteriori mitigazioni: alberi, verde urbano e barriere antirumore".Per l'assessore alle Infrastrutture dell'Emilia-Romagna,, questa è, frutto di "impegno e gioco di squadra" fra le Istituzioni del territorio ed il Ministero.