Infrastrutture, Franco: Investimenti in grado di sbloccare potenzialità e favorire crescita

1 Minuto di Lettura

Venerdì 24 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - "Durante questo anno intenso, la Presidenza italiana ha promosso l'Agenda del G20 tenendo in considerazione due aspetti: l'esigenza di collaborare sui tre pilastri che ha indicato come priorità - persone, pianeta e prosperità - e quella di coinvolgere i privati su politiche di lungo termine e investimenti sostenibili". Lo ha ricordato il Ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo alla Conferenza promossa dal D20 Long-Term Investors Club.



Il titolare dell'Economia ha ricordato che le infrastrutture hanno un ruolo critico per "sbloccare le potenzialità di crescita" , ma "devono incorporare criteri sostenibilità ed essere più resilienti".



"Non solo gli investimenti in infrastrutture possono alimentare la ripresa ed una crescita sostenibile - ah sottolineato - ma è necessario che i policymaker procedano ora ed assumano un ruolo di indirizzo" per "colmare il gap" degli investimenti.



Franco ha ricordato infatti che esistono delle "barriere" agli investimenti privati in infrastrutture, in quanto "la natura di lungo termine degli investimenti espone a rischi, inclusi quelli sociali e quelli legati a fattori ambientali". I policymaker devono quindi "affrontare queste sfide".



"Proseguire il dialogo con tutti gli stakeholder ed in particolare con gli investitori di lungo termine - ha concluso - è la chiave per l'implemetazione dell'agenda infrastrutture del G20".