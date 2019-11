© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture,annuncia un, per mettere in sicurezza tutte le infrastrutture a rischio, dopo l, stavolta sulla A6 Torino-Savona, avvenuto lo scorso weekend."I tecnici stanno controllando eventuali nuovi movimenti franosi e gli effetti sull'altro viadotto, che sarà riaperto naturalmente solo nella massima sicurezza", ha affermato il Ministro dopo uncon il governatore della Liguria,ed il sottosegretario Traversi."Un minuto dopo essere usciti da questa emergenza, dobbiamo dare laper undelle infrastrutture - ha aggiunto il Ministro - perché gli eventi degli ultimi anni ci parlano di fragilità conosciute, ma anche sconosciute"., ha sottolineato il Governatore della Liguria,, in una intervista a Radio 24, aggiungendo che bisognae "metterci le risorse". "Servono commissari straordinari in ogni Regione, bisogna radere al suolo il Codice degli appalti e agire in emergenza come si è fatto per il ponte Morandi", ha affermato Toti, concludendo