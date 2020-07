© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rendere disponibili a imprese e PA lesviluppate nell'ambito della. Questo l'obiettivo delche verrà presentato domani, giovedì 23 luglio alle ore10 , in unIlè volto a ottimizzare ed integrare metodologie e tecnologie sviluppate negli anni nell'ambito dellain una piattaforma, il, che si propone come la piattaforma di riferimento per fornire servizi alle imprese ed allaattraverso il costituendoche ne effettuerà il deployment operativo in Italia. Oltre a predire la probabilità di danneggiamento dei singoli elementi, CIPCast – spiega Enea in una nota – valuta anche l'impatto sui servizi e le conseguenze sulla popolazione e sul sistema industriale in caso di terremoti, precipitazioni intense, azioni terroristiche o dolose. Attualmente, la piattaforma CIPCast è utilizzata per il monitoraggio dellaed è in grado di generare scenari sintetici diin alcune aree delleRafael amplierà il suo utilizzo allemaggiormente esposte a pericoli naturali o antropici in modo da estenderne progressivamente le funzionalità a tutto il territorio nazionale.Attraverso il progetto Rafael – fa sapere Enea – si vuole arricchire lacon ulteriori funzionalità derivanti da tecnologie disponibili (e da sviluppare) nel partenariato, che andranno a migliorarne le attuali capacità, in particolare in relazione allo sviluppo di nuova sensoristica e all'inclusione di analisi e valutazioni condotte a partire da dati di remote sensing. Ilrealizzerà degli studi pilota attraversolocalizzati in aree distinte in alcune città del Centro Sud ed in aree di rilevanza strategica per il Paese. Leverranno estese per includere i servizi essenziali e leevidenziandone le dipendenze funzionali in modo da costruire un primosul "sistema dei sistemi" integrati tra loro attraverso opportune mappe di dipendenze.Gli sviluppi del progetto Rafael – si legge nella nota – porteranno significativi contributi allo sviluppo del sistema con l'obiettivo (sul lungo periodo) di creare una struttura operativa di previsione del rischio su tutto il Paese. In questo senso, il progetto Rafael – conclude Enea – si situa nella linea di un programma, a livello europeo (il), che mira a creare