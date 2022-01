Infrastrutture, Cornacchia (ITT Motion Technologies): "Piano Fs una straordinaria opportunità per il Paese"

(Teleborsa) - "Il piano di opere da 109 miliardi di Fs sul cui completamento sta lavorando il ministro Giovannini rappresenta una occasione di rilancio straordinario per l'Italia e per il comparto ferroviario che avrà il compito di connettere il Paese". Lo ha dichiarato Alberto Cornacchia, Sales Director Rail Italy di ITT Motion Technologies, società globale che opera con le principali realtà del comparto ferroviario in Italia e nel mondo.

"Alta velocità, nuove linee e ammodernamento sono gli assi portanti che consentiranno alle Ferrovie di giocare un ruolo primario nel rilancio del Paese grazie al Pnrr ed a tutte le risorse sia statali sia europee in grado di completare l'ambizioso piano delle opere – ha aggiunto –. Tutte le aziende dell'indotto guardano al futuro con ottimismo, pensando che dalla crisi tutto il sistema Italia ne uscirà rafforzato. Ricordiamo come tra il 1998 e il 2018 i 32 miliardi di investimenti per l'alta velocità hanno prodotto 500mila posti di lavoro: sulla base di tale esperienza ci aspettiamo un effetto ugualmente positivo per la nuova fase che, auspichiamo, trovi tutte le risorse per la sua realizzazione".