Infrastrutture, Anceferr: Investire su lavoro e capitale umano

(Teleborsa) - "Promuoviamo e costruiamo insieme un nuovo mondo del lavoro, diverso, più evoluto, inclusivo, resiliente, professionalizzante e adeguato ai mutamenti della società. Idelstanno offrendo una grande opportunità alle aziende che non è limitata alle sole risorse economiche da impiegare, ma anche e soprattutto alleda formare con". È l'appello, alla "politica e al nuovo governo che si insedierà", di, presidente di, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, in apertura del convegno annuale dell'Associazione, svoltosi oggi a Roma all'Auditorium Antonianum, dal titolo "Infrastrutture e manutenzione. Oltre gli slogan per un tempo nuovo"."La lunga serie diche il prossimo governo dovrà prendere in carico, per l'economia e la ripresa del Paese - ha spiegato Miceli - richiede un forte senso di responsabilità sia per assicurare quellache tutto il mondo produttivo chiede, sia per affrontare la grave crisi in atto. Occorre che la legge riconosca incentivi ealle imprese virtuose in possesso di reali competenze e adeguate professionalità e che garantiscano elevati standard di qualità e sicurezza"., Amministratore Delegato delha sottolineato che "il Pnrr ci ha dato la possibilità di ripartire, ora dobbiamo agire con determinazione e non dobbiamo smettere di. Da qui a fine anno sono previste numerose gare che ci permetteranno di rispettare i tempi. Il Pnrr va rispettato nei tempi perché ha rappresentato una bussola per far partire gli". Ferraris ha osservato come sia importante per il mondo dellepianificare, "per poter fare sistema, far nascere nuove professionalità e nuove imprese, ma per farlo abbiamo bisogno di. Dobbiamo approfittare di questa enorme mole investimenti anche per investire sulle persone, per formare nuove professionalità, per riscoprire le scuole professionali e colmare il gap di competenze. Inoltre c'è un elemento che sta cambiando il modo di lavorare: la digitalizzazione. Dobbiamo fare in modo che tutti si sentano parte del progetto, che non ci siano discriminazioni e che la tecnologia non diventi un nemico, ma uno strumento da utilizzare lavorando per tenere a bordo anche chi, fino ad ora, non non è cresciuto nel mondo digitale"."Serve una nuova politica delle infrastrutture per il trasporto delle persone e delle merci che mai come oggi svolgono un ruolo strategico fondamentale per l'economia e lo sviluppo", ha dichiarato il presidente dele coordinatore Tavolo Pnrr,. "Ladelle persone sul territorio nazionale, la centralità turistica del nostro Paese e i nuovi mercati creati dal, richiedono investimenti e soprattutto una governance adeguata. Serve un nuovo piano delle infrastrutture. Non basta investire e fare nuove opere, occorre mantenerle in buona condizione sia per la sicurezza che per la qualita' del servizio - ha aggiunto Treu - La manutenzione di infrastrutture e cura delle persone e' una grande sfida sia per rendere utilizzabili le infrastrutture sia perche' fa bene al lavoro".Ai panel diorganizzati da Anceferr, moderati dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, sono intervenuti anche, a.d. e d.g. RFI,, a.d. Anas,, a.d. Italferr,, vicepresidente Ance,, segretario generale Fillea Cgil.