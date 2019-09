Infrastrutture, Ance: nuova stagione per sbloccare e mettere in sicurezza il Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Allanon possiamo chee un grande in bocca al lupo, perché la sfida che l'attende non è certo la più semplice", dichiara il Presidente Ance,, che si dice "certo che una persona concreta e determinata come la Ministra De Micheli, che ho avuto modo di conoscere anche in altri ruoli,".Lesul tappeto. "Non abbiamo tempo da perdere - aggiunge - ci sono provvedimenti ancora tutti da attuare, come lo sbloccacantieri, e una serie di urgenze da affrontare per rimettere in moto il Paese". A cominciare, prosegue Buia, dal "tema della, delladi territori e delladelle città che altrimenti rischiamo di abbandonare al degrado: occorre reagire subito e approvare un pacchetto di norme efficaci e realmente attuabili". E poi c'è la madre di tutte le battaglie che va combattuta con forza. "Se non aggrediamo il bubbone della mala burocrazia che frena ogni intervento pubblico o privato utile a rimettere in moto i nostri territori qualunque provvedimento rischia di rimanere lettera morta", conclude il Presidente Ance.