Infrastrutture, Anas: in GU bando da 16 milioni

(Teleborsa) - Pubblicato oggi inun bando del valore diper i servizi di ispezione principale di ponti, viadotti e gallerie. Lo comunica) sottolineando che in tal modo proseguenella manutenzione programmata della rete di strade e autostrade.Il bando è suddiviso inlotti del valore diciascuno: lotto 1: Strutture Territoriali Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; lotto 2: Strutture Territoriali Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto; lotto 3: Strutture Territoriali Emilia Romagna e Toscana; Lotto 4: Strutture Territoriali Marche e Umbria; lotto 5: Strutture Territoriali Lazio e Campania; lotto 6: Strutture Territoriali Puglia, Abruzzo e Molise; lotto 7: Strutture Territoriali Basilicata e Calabria; lotto 8: Strutture Territoriali Sicilia e Sardegna.Il bando - precisa la nota - si inserisce nell'ambito delle attività ispettive condotte dasu tutti i ponti, viadotti e gallerie, mediante sia il personale di esercizio sul territorio, sia affidatari di contratti di servizi, allo scopo di verificare lo stato di conservazione e funzionalità della strutture. L'ispezione principale, oggetto dell'appalto, è un'accurata ispezione visiva (anche mediante l'ausilio di by bridge, cestelli, impalcature etc.) dell'opera d'arte (ponti, viadotti, gallerie) ed è condotta da ingegneri generalmenteL'appalto - che include oltre all'esame visivo, anche alcune indagini e prove da effettuare in situ, qualora necessario (es. prove di propagazione acustica, esame ultrasonico, analisi vibrazionali, prove sclerometriche, laser scanner etc.) al fine di ottenere un quadro ancora più approfondito dello stato dell'opera - sarà affidato medianteLe Società interessate, conclude la nota, dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti dipena esclusione, entro le ore