Information and Communication Technologies, CVC Fund VIII investe in Maticmind insieme a CDP Equity

(Teleborsa) - CVC Capital Partners Fund VIII ("CVC Fund VIII") e CDP Equity, holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), hanno siglato un accordo con Carmine Saladino, presidente di Maticmind, e con Fondo Italiano d'Investimento SGR, per l'acquisizione del 100% di Maticmind. Al completamento dell'operazione, CVC Fund VIII deterrà il 70% di Maticmind, mentre CDP Equity e Carmine Saladino controlleranno il 15% ciascuno.

Nel corso della partnership con Fondo Italiano d'Investimento, Maticmind – sottolinea una nota – è cresciuta rapidamente aggiungendo alla propria offerta tecnologie proprietarie di intelligence, cybersecurity, IoT e network engineering e rafforzando le capacità di system integration in ambito di digital workplace, datacenter e cloud.

"Siamo entusiasti – ha dichiarato, Giorgio De Palma, partner di CVC – di investire in Maticmind, un vero innovatore in ambito ICT che riveste un ruolo cruciale nel percorso di digitalizzazione dell'Italia e nello sviluppo di un polo nazionale delle tecnologie per l'intelligence."

"Siamo lieti di essere partner in questo progetto con CDP Equity e Carmine Saladino, che – ha aggiunto Andrea Peyracchia, senior managing director di CVC – forniranno un enorme supporto alla crescita dell'azienda, in particolare nell'ambito delle tecnologie per la cybersecurity".



"Desidero ringraziare il team di Fondo Italiano d'Investimento per il supporto e la competenza dimostrati negli anni passati ed è un privilegio dare il benvenuto a CVC e CDP Equity in qualità di nostri investitori, fatto che – ha commentato Carmine Saladino, presidente di Maticmind – rappresenta un significativo riconoscimento per la nostra azienda. Non vediamo l'ora di lavorare con CVC e CDP Equity per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di trasformazione del settore IT in Italia. Ringrazio inoltre Giorgio De Palma per aver sempre creduto in questa alleanza".

"Con l'investimento in Maticmind – ha dichiarato Pierpaolo Di Stefano, amministratore delegato di CDP Equity – portiamo avanti la strategia di attuazione delle linee guida del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo CDP che, per il pilastro della Digitalizzazione, ha individuato quattro ambiti d'interesse rappresentati dallo sviluppo delle infrastrutture di connettività, dal sostegno alla digitalizzazione della PA e alle imprese e dal rafforzamento della sicurezza digitale. L'operazione è altresì coerente con il principio di rotazione del portafoglio di partecipazioni. Il Gruppo CDP, quale sottoscrittore dei fondi gestiti da FII SGR, potrà effettuare l'investimento anche grazie ai proventi derivanti dalla cessione della stessa Maticmind da parte FII",

"Siamo orgogliosi di aver partecipato al percorso di crescita di Carmine Saladino e di Maticmind. L'azienda – ha affermato Gianpaolo Di Dio, Senior partner e chief Investment Officer di Fondo Italiano d'Investimento – è cresciuta del 50% con un fatturato superiore ai 400 milioni di euro ed è ora pronta per il prossimo step nel processo di sviluppo con nuovi azionisti".

"In meno di due anni abbiamo completato 6 acquisizioni e, grazie all'impegno dell'imprenditore e di tutto il management team, – ha aggiunto Aldo Di Bernardo, senior partner di Fondo Italiano d'Investimento – l'azienda è ora ben posizionata in nuove tecnologie e servizi a valore aggiunto, in particolare nella cybersecurity e nel cloud".

Contestualmente a questa transazione, Maticmind ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza in SIO, azienda italiana leader nel mercato della cybersecurity e delle tecnologie per l'intelligence. Elio Cattaneo e i suoi soci co-fondatori di SIO continueranno a detenere una quota di minoranza nell'azienda. "Sono soddisfatto dei risultati ottenuti da SIO negli ultimi 30 anni grazie alle sue tecnologie leader e alla sua posizione di mercato e sono entusiasta di essere parte di un progetto così ambizioso" ha dichiarato Elio Cattaneo, che rimarrà nel ruolo di ceo e presidente di SIO.