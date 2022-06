InfoCamere, via libera al bilancio 2021. Tagliavanti: «Siamo al massimo di efficienza»

L’Assemblea degli azionisti di InfoCamere ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2021 dell’azienda che si è chiuso con un valore della produzione di 113,2 milioni di Euro ed un risultato netto positivo di 123 mila Euro. La medesima Assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato riferito allo stesso anno 2021.

«Nel 2021 - ha detto il Presidente, Lorenzo Tagliavanti - InfoCamere ha messo in campo ogni sforzo organizzativo per assicurare l’erogazione dei propri servizi secondo i consueti standard di efficienza, affidabilità e sicurezza, valorizzando le competenze sul Registro Imprese e realizzando strumenti a supporto di importanti novità normative. Nel corso dell’esercizio - anche in risposta alla crescente domanda di servizi digitali innescata dall’emergenza sanitaria e dell’avvio della ripresa economica - l’azienda ha saputo cogliere nuove opportunità per consolidare e sviluppare la propria vocazione a supporto delle Camere di commercio per la digitalizzazione delle imprese e del Paese».