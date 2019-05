InfoCamere, cresce l'utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera dall'Assemblea degli azionisti di InfoCamere al bilancio relativo all’esercizio 2018 che si è chiuso con un valore della produzione di 96,9 milioni di euro (in aumento rispetto agli 88,6 milioni del 2017) e un risultato netto positivo di 253 mila euro.La medesima Assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato, redatto a seguito dalla costituzione nel 2018 della società IConto controllata al 100%, e del bilancio di sostenibilità, anch’essi riferiti all’anno 2018.Il 2018 ha visto la realizzazione di numerose iniziative, caratterizzate da alcune punte di eccellenza, finalizzate a supportale le Camere di Commercio nella digitalizzazione delle imprese. In particolare si segnalano:l’implementazione della piattaforma CRM; le iniziative per l’efficientamento dei processi interni delle Camere di Commercio; l’avvio di un programma pluriennale per il potenziamento e miglioramento di tutto l’iter della pratica del Registro Imprese; l’evoluzione e la diffusione del servizio SUAP.Inoltre, si evidenziano le molteplici iniziative intraprese per la razionalizzazione e l’innovazione del Data Center, il “motore” delle attività di InfoCamere; la costituzione e l’avvio di IConto Srl, società dedicata a semplificare i pagamenti tra le imprese e le Camere di Commercio; la crescita rilevante della base di utenti delle banche dati camerali, utenti diretti e operatori dell’informazione.