Inflazione zero? Allarme Coldiretti su prezzi frutta, verdura e latte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma il carrello della spesa continua a crescere, anche per effetto dell'impennata dei prezzi degliUnè stato lanciato da, la principale associazione rappresentativa del settore, per ilUna dinamica che è stata determinata dallae dalimposto dall'epidemia di coronavirus aied al settore della ristorazione e degli agriturismi. Un contributo è arrivato anche dallo s, che solitamente aumentano la concorrenza rispetto alla grande distribuzione., come pasta (+3,7%), uova (+3,2%), piatti pronti (+2,5%), burro (+2,5%), carni (+2,5%), formaggi (+2,4%), zucchero (+2,4%), alcolici (+2,1%), pesce surgelato (+4,2%) e acqua (+2,6%)."Con l'emergenza Coronavirus gli italiani – spiega Coldiretti – hanno aumentato l'acquisto di alimenti sani ricchi di vitamine come la frutta e verdura per aiutare a rafforzare il sistema immunitario contro il virus, con balzi della spesa trainati dalla voglia di avere in casa una riserva naturale di vitamine consigliata anche dall'ISS".Una situazione che si scontra con le: secondo la Coldiretti si prevede un dimezzamento delle albicocche ed una brusca riduzione delle ciliege per effetto dell'andamento climatico anomalo."Ma sulla situazione – precisa la Coldiretti – pesa anche ladella frutta con le difficoltà alle frontiere per gli stagionali che ogni anno varcano i confini per poi tornare nel proprio Paese".