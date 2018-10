Inflazione, stangata diesel su ponte di Ognissanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con il prezzo del diesel rincarato del 12,4% nell'ultimo anno. L'allarme è stato lanciato dall'Unione europea delle cooperative Uecoop in relazione agli ultimi dati Istat sull'inflazione a ottobre che registrano anche un'impennata della benzina a +9,4% e degli altri carburanti con +7%. Un salasso per milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti ma anche per le imprese come quelle del mondo cooperativo che ogni giorno devono affrontare costi per trasporti e spostamenti.Il rincaro inflazionistico dei carburanti – sottolinea l'analisi - ha già allargato lo spread alla pompa fra il costo del diesel in Italia e quello della Germania concon ilmentre ha il record UE del prezzo della benzina a pari merito con la Grecia con una media di 1,66 euro al litro ed è fra i primi cinque paesi al mondo con la benzina più cara.Sul costo dei trasporti in Italia pesa anche il rincaro del bollo auto che per le famiglie ha registrato un balzo del +19,8% negli ultimi cinque anni. Fra il 2013 e il 2017 le tasse pagate dagli italiani per la macchina sono aumentate in media di 171,6 milioni di euro all'anno per arrivare a fine anno scorso alla cifra totale di 5,2 miliardi di euro.che hanno visto rincarare l'imposizione fiscale sui veicoli del +11,3% superando il miliardo e mezzo di euro nel 2017. Costi ai quali rischiano adesso di aggiungersi quelli per l'acquisto di mezzi a ridotte emissioni per ovviare alle nuove limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti decise in diverse regioni italiane, con un investimento economico importante e complesso da affrontare soprattutto per famiglie e piccole imprese.