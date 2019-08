Inflazione, speculazioni sui prezzi danneggiano consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unarisulta essere una pessima notizia per l'economia nazionale. Come afferma il, evidenziando chedel paese, dove i consumi sono fermi, lae diversi settori versano in condizione di sofferenza.Secondo l'associazione che tutela i consumatori, si celano anchesui prezzi che danneggiano le tasche dei consumatori, come gli ingiustificati incrementi delle tariffe per il, non classificabili come caro-vacanze e a danno degli italiani. I prezzi deiinternazionali aumentano del +9,7% su base annua e del +4,7% su mese, mentre lesubiscono un rincaro del +17,7% in un solo mese.L'inflazione allo 0,4% faa carico delle famiglie, ma ci sono differenze a livello territoriale:a luglio (+0,9%) dando vita ad unannui per famiglia, al contrario delle, dove l'inflazione registra un -0,1% realizzando unper famiglia.