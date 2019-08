Inflazione allo 0,5% ma il carrello della spesa corre il doppio

Ultimo aggiornamento: 17:54

L'inflazione ad agosto fa un piccolo passo in avanti, salendo allo 0,5% dallo 0,4% di luglio. Ma la sostanza non cambia. L'Istat parla di un tasso che resta «contenuto» e di un quadro che si conferma «debole». In linea con un Paese in stagnazione.La calma piatta dei prezzi è infatti indice di un'economia che non tira. Fin qui il dato generale, se si va a vedere cosaaccade al carrello della spesa, ai beni che finiscono nella lista quotidiana degli acquisti, allora qualcosa cambia. Iprezzi degli alimentari, dei prodotti per l'igiene personale e della casa aumentano dell'1,0%, doppiando il tasso complessivo. Un rialzo su cui si rifletterebbero i ritocchi all'insù rilevati per i detersitivi.Questo quello che accade anno su anno, invece nel confronto mensile, paragonando agosto a luglio, l'Istituto di statistica rileva un aumento dei prezzi sempre dello 0,5%. Se mezzo punto percentuale è davvero poco nella dinamica tendenziale in quella congiunturale indica una cerca vivacità. Da imputare, a detta dell'Istat, a «fattori stagionali, legati per lo più alla fiera dei servizi turistici e in particolare dei trasporti». Insomma, nonostante tutto, «prosegue la stangata vacanze», lamenta l'Unione nazionale consumatori. Ecco che guardando alle singole voci si scopre come nell'ultimo mese i biglietti aerei siano lievitati del 31,7%, quelli per i traghetti del 25% e i pacchetti vacanza dell'8,2%.