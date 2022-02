Inflazione, nella BCE cresce il fronte per un innalzamento dei tassi di interesse

Venerdì 18 Febbraio 2022, 18:15







(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, all'interno della BCE sta emergendo un maggiore consenso in merito alla possibilità di un innalzamento dei tassi di interesse alla fine di quest'anno per contrastare l'inflazione.



L'attuale tabella di marcia di Francoforte prevede di non alzare i tassi prima di aver completato gli acquisti netti di titoli. E se quindi il termine dovesse essere fissato a settembre, le fonti indicano come molto probabile una stretta monetaria a dicembre prossimo. In ogni caso, precisano le fonti, qualsiasi decisione dipenderà dai nuovi dati macro e dalle previsioni.