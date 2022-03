Inflazione, Lane (BCE): si fa sentire in tutta area euro

(Teleborsa) - "L'inflazione sta diventando più problematica e percepita in tutta l'area euro, si sta facendo sentire sui listini delle imprese e in tutti i Paesi. Non c'è giorno che non mi venga chiesto cosa stiamo facendo sulla questione". E' quanto ha affermato il Capo economista della BCE, Philip Lane durante la conferenza "The Ecb and Its Watchers".

Alla Bce "pensiamo che l'inflazione tornerà ai nostri livelli obiettivo finchè faremo il nostro lavoro" di normalizzazione della linea monetaria, ma al tempo stesso "esiste il rischio che non torni al target se non effettuiamo un inasprimento", ha aggiunto.

"Siamo consapevoli dei rischi di fondo causati dalla guerra e dell'incertezza che sta creando in tutte le direzioni - ha detto durante un evento a Francoforte - Per questo motivo, tutte le nostre decisioni di politica monetaria nei prossimi mesi saranno necessariamente informate dalle ricadute economiche della guerra e dipenderanno dai dati", aveva detto poco prima Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), delineando uno scenario in peggioramento per l'eurozona, con la guerra in Ucraina che si aggiunge a un quadro in cui l'inflazione era già molto sostenuta.

Lo scoppio della guerra ha introdotto nuove incertezze nelle prospettive. In particolare, i fattori di breve termine che spingono al rialzo l'inflazione dovrebbero essere amplificati. "I prezzi dell'energia dovrebbero rimanere più alti più a lungo, con i prezzi del gas in aumento del 73% dall'inizio dell'anno e i prezzi del petrolio in aumento del 44% - ha detto Lagarde - È probabile che la pressione sull'inflazione alimentare aumenterà. Russia e Ucraina rappresentano quasi il 30% delle esportazioni mondiali di grano e i prezzi del grano sono aumentati di oltre il 30% dall'inizio dell'anno. La Bielorussia e la Russia producono circa un terzo della potassa mondiale, un ingrediente chiave, insieme al gas naturale, nella produzione di fertilizzanti, che già scarseggiavano".