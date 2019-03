Inflazione, l'Istat taglia le stime: +1% a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le componenti maggiormente volatili continuano a determinare oscillazioni dell'inflazione, sia al rialzo sia al ribasso. Lo afferma l'commentando il dato sui prezzi al consumo italiani. "A febbraio, dopo il rallentamento di gennaio (anch'esso dovuto per lo più a componenti volatili quali gli energetici non regolamentati).e al di sotto del mezzo punto percentuale".Nel mese di febbraio 2019, l'Istituto di Statistica stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1, su base annua (da +0,9% registrato nel mese precedente). La stima preliminare era +1,1%.L'accelerazione di appena un decimo di punto dell'inflazione a febbraio è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,7% a +3,7%) e dei Tabacchi (da +2,9% a +4,5%) e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari lavorati (da una variazione tendenziale nulla a +0,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +0,3% a +0,8%); questi andamenti sono stati in larga parte bilanciati dal rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,9%) e dall'aumentata flessione di quelli dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,0% a -4,8%).L', al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera lievemente da +0,5% a +0,4%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +0,6% a +0,7%.Il leggero aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto principalmente alla crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,3%), dei Tabacchi (+1,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (+0,6%), solo in parte bilanciata dal calo dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (-2,7%).(da +0,7% a +1,3%),(da +1,1% a +0,7%); pertanto rispetto al mese di gennaio il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna negativo e pari a -0,6 punti percentuali (era +0,4 nel mese precedente).L'per il 2019 è +0,2% per l'indice generale e -0,3% per la componente di fondo.: i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano da +0,6% a +1,6% e i prodotti ad alta frequenza d'acquisto da +0,8% a +1,5% (entrambi si portano al di sopra dell'inflazione generale).L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,3% su base mensile (per effetto di un'ulteriore riduzione di prezzo dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto) e aumenta dell'1,1% su base annua, in accelerazione da +0,9% del mese precedente. La stima preliminare era +1,2%.L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% rispetto a febbraio 2018.