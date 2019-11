Inflazione in modesto recupero a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dalle, secondo cui l'indice dei prezzi al consumo ha registrato una variazionee un. Ad ottobre si era registrato un calo congiunturale dello 0,1% ed un aumento tendenziale dello 0,2%."La leggera ripresa dell'inflazione a novembre non modifica il quadro di debolezza che sta da tempo caratterizzando la dinamica dei prezzi al consumo in Italia", afferma l'Istat nel commento a margine del rapporto, indicando che ie cheper l'indice generale e +0,5% per la componente di fondo.Va segnalato però il, che accelerano (+1,1%), "registrando una crescita superiore all'uno per cento per la prima volta da marzo 2019 e quindi più che doppia rispetto a quella riferita all'intero paniere"., al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe daa +1,0%.In generale,(da -0,5% a -0,2%), mentre rimane(a +1,1%); ilpari a +1,3 punti percentuali (era +1,6 a ottobre)., registrando una crescita più sostenuta di quella riferita all'intero paniere.(IPCA) diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dello 0,4% su base annua (da +0,2% di ottobre).