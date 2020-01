Inflazione in rialzo allo 0,5% a dicembre spinta dai carburanti

Ultimo aggiornamento: 16:00

L'Inflazione a dicembre risale, risultando pari allo 0,5%. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, ricordando che a novembre ci si era fermati allo 0,2%. Più che un raddoppio quindi, ma l'Istituto di statistica avverte come il rialzo siadovuto «principalmente» all'accelerazione dei prezzi dei carburanti, «componete - rimarca l'Istat - molto volatile delpaniere» che hanno registrato un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi mesi (i prezzi dei Beni energetici non regolamentati passano da -3,0% a +1,6%).Il tasso d'inflazione per il 2019 si attesta invece allo 0,6%, un valore dimezzato rispetto a quello del 2018 (+1,2%). Un dato che, sottolinea l'Istat, conferma «la debolezza» mostrata dall'indice nel corso dell'intero anno.A dicembre il cosiddetto carrello della spesa, che raggruppa i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, segna su base annua una crescita dello 0,8%, in accelerazione rispetto allo 0,5% di novembre.