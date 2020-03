© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "In questo momento di difficoltà èper bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori". L'avvertimento arriva dallache – commentando i– fa un"Con i cittadini in fila proprio per acquistare glioccorre assicurare – sottolinea la Coldiretti –l'approvvigionamento della popolazione con undove le forniture sono assicurate dal lavoro di". A preoccupare la Coldiretti è, soprattutto, l'andamento dei prodotti freschi con i. "In queste condizioni – afferma la Coldiretti – è importante ilche ha annunciato l'impiego dellaper intervenire duramente contro ii di chi impone prezzi fuori mercato o lucra condizioni di vantaggio nelle produzioni di beni di prima necessità".Nonostante le difficoltà dell'emergenza Coronavirus – sottolinea l'Organizzazione degli imprenditori agricoli – sonodalle campagne alle industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione. Un impegno quotidiano senza sosta che – secondo– deve fare i conti con lama anche con unin una situazione in cui con l'emergenza Coronavirusper il timore ingiustificato di non trovarli più disponibili sugli scaffali di negozi, supermercati e discount. "La scelta – rileva la Coldiretti – è stata quella di privilegiarecon unache ha favorito gli acquisti di prodotti in scatola". Nel periodosulla base delle vendite del mondo Coop,. A seguire; la; il"Chiediamo a supermercati, ipermercati e discount di privilegiare negli approvvigionamenti sugli scaffali le mozzarelle con il latte italiano al posto di quelle ottenute da cagliate straniere, salumi ottenuti con la carne dei nostri allevamenti, frutta e verdura nazionale ed extravergine Made in Italy al 100%" afferma ilsottolineando "l'importanza di sostenere lo sforzo degli agricoltori e degli allevatori per assicurare le forniture alimentare al Paese".