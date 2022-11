Inflazione, caro-vita e debito: 3 rischi globali che sorpassano l'emergenza ambiente

(Teleborsa) -: sono queste leper i prossimi due anni nell'ambito dei Paesi del G20. Lo rivela l'ultimo Executive Opinion Survey condotto dal's Centre for the New Economy and Society, assieme ai due partner Marsh McLennan e Zurich Insurance Group, fra oltre 12mila business leader di 122 Paesi tra aprile e agosto 2022.Il Survey, condotto prima dei due eventi clou dell'anno, la COP27 in Egitto ed il vertice del G20 in Indonesia, conferma chee che i business leader del G20 nutrono forti preoccupazioni per le turbolenze dei mercati e l'intensificarsi delle tensioni a livello politico.Il principale rischio identificato dadegli intervistati (il 37% dei rispondenti) è la, seguito dalla crisi dele dalla crisi del(entrambi con ildelle preferenze). Per alcuni Paesi del G20 fra le preoccupazioni vi sono poi il potenziale collasso dello Stato, la mancanza di servizi digitali diffusi e la disuguaglianza digitale.I risultati di quest'anno sono, che vedevano neidue variabili chiave. La variabile ambientale, pur confermandosi tra i primi cinque rischi per i Paesi del G20, è piuttosto defilata rispetto all'edizione precedente. Lo stesso vale per il rischio tecnologico che, nonostante la crescente minaccia di attacchi informatici alle infrastrutture critiche, è fra i primi cinque rischi il meno citato nell'edizione di quest'anno.Esistono comunque, soprattutto fra le economie avanzate ed i mercati emergenti. Mentre i rischi economici associati all'sono stati identificati come il rischio principale in, le preoccupazioni sociali legate all'aumento delinfluenzano molto i paesi del. In Asia Centrale e in Asia Meridionale, i conflitti interstatali e le crisi del debito sono invece segnalati come i principali fattori di preoccupazione."I business leader del G20 sono giustamente concentrati sui rischi economici e geopolitici immediati e urgenti che stanno affrontando nell'immediato", commenta, Risk Management Leader, Continental Europe di Marsh, aggiungendo che in questo modo i leader stanno "lasciando le loro organizzazioni esposte a gravi minacce informatiche che potrebbero avere un impatto importante sul loro successo a lungo termine".Dal canto suo, Group Chief Risk Officer di Zurich Insurance Group, avverte che, a dispetto del rallentamento della crescita delle emissioni globali di CO2, "la transizione verso il 'net zero' è scesa troppo in basso nelle agende a breve termine di molti business leader" e quindi "anche nel difficile contesto geopolitico ed economico attuale, dobbiamo concentrarci sulla costruzione di un sistema energetico più pulito, più accessibile e più sicuro, se vogliamo mantenere un futuro a zero emissioni a portata di mano".